Die Entscheidung fällt erst im dritten Wahlgang. Als Präses Andrea Sokoll sich vor die Mitglieder der Kreissynode stellt und das Ergebnis verkünden möchte, ist die Spannung im Saal der Werkstatt für angepasste Arbeit (Wefa) in Hildburghausen förmlich greifbar. Man hätte die sprichwörtliche Nadel fallen hören können. „Es wurden 37 gültige Stimmen abgegeben. Auf Michael Beyer fallen 31 Stimmen bei sechs Enthaltungen“, sagt Andrea Sokoll.