Bereits am Sonntagmorgen hatte es an gleicher Stelle einen festlichen Gottesdienst gegeben, bei dem das diesjährige Thema „Lobe den Herrn, meine Seele!“ im Mittelpunkt stand. Mehr noch dann am Nachmittag bei dem Chorkonzert, das die Chöre der Region unter das Motto „O Herr, gib Frieden“ gestellt hatten. Ist dies doch inzwischen – leider – kein alleiniges Thema mehr für die Kirchen, wo es in vielen Regionen dieser Welt wieder kriegerische Auseinandersetzungen gibt.