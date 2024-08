„Diesen Baustein hatte ich bei meinem Vorstellungsgottesdienst zu Beginn meiner Tätigkeit hier im Jahr 2018 für euch mitgebracht“, sagt Pfarrerin Antje Habke in ihrer Predigt in der Kirche von Hermannsfeld. „Ich habe ihn heute zu meiner Verabschiedung noch einmal mitgenommen. Denn eine Kirche besteht aus lauter Bausteinen. Es sind jedoch lebendige Steine, die kirchliches Leben ausmachen. Diese lebendigen Bausteine sind die Christen – je mehr lebendige Steine, umso lebendiger die Gemeinde. Sie sind das Fundament, auf das wir immer schauen sollen. Sie sind die Hoffnung in unserem Leben.“ Und sie fügt hinzu: „Ich habe hier viele Menschen kennengelernt, die sich für die Kirche, für ihre Kirche, engagiert haben. Als eure Pfarrerin habe ich vieles in dieser Kirchgemeinde miterlebt, miterleben dürfen, was mir in Erinnerung bleiben wird. Konzerte, gemeinsame Veranstaltungen, auch mit Vertretern der politischen Gemeinde und den Vereinen in den Orten unseres Pfarrbereiches mit Hermannsfeld, Henneberg, Sülzfeld und Stedtlingen.“