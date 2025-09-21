„Wach auf, wach auf, Gott schenkt uns diesen neuen Tag“ – so sangen die Mädchen und Jungen zu Beginn der Musicalaufführung „Das goldene Kalb“ in der Kirche St. Johannes des Täufers in Haina. Gut gefüllt bis hinauf auf die beiden Emporen war das Gotteshaus, gab es doch an diesem Abend keinen gewöhnlichen Gottesdienst – angesagt hatte sich ein „Ensemble auf Zeit“: Rund 70 Mädchen und Jungen aus dem gesamten Kirchenkreis Meiningen boten das Kindermusical „Das goldene Kalb“ von Gerd-Peter Münden, das sie im Rahmen einer Singefreizeit einstudiert hatten. Damit setzten sie eine erfolgreiche Tradition fort, die es seit etlichen Jahren im Kirchenkreis Meiningen gibt. Die Premiere gab es in diesem Jahr in Haina, tags darauf eine weitere Vorstellung in der St. Veits-Kirche in Sülzfeld, zum Abschluss dann eine Aufführung in der Stadtkirche von Meiningen.