Gemeindepädagogin Heike Straube führte mit einer Powerpoint-Präsentation und eindrucksvollen Bildern in das Leben der Inselbewohner im Südpazifik ein. Sie berichtete von den Lebensbedingungen der Frauen auf den Cookinseln und den Bedrohungen durch die westliche Welt, die mit ihren Interessen an den Bodenschätzen in der Tiefsee die Natur der Inseln gefährden. Drei kurze Filme gaben tiefe Einblicke in das Leben der Insel- und Wasserbewohner und riefen Staunen hervor.