Rund 50 Seniorinnen und Senioren aus den Kirchgemeinden Stadtlengsfeld, Weilar, Oechsen und Gehaus kamen zum traditionellen Seniorentag an der Emberghütte zusammen. Organisiert wurde der Nachmittag von Susann Heiderich und Pfarrer Thomas Göhring. Mit dem Wiesenthaler Bus erreichten die Gäste den Emberg, wo trotz kühler Temperaturen und vereinzelter Regenschauer eine herzliche Atmosphäre herrschte. Immer wieder öffnete sich der Blick über Dermbach und die umliegenden Dörfer bis hinein in die Rhön.