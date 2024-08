Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach: Premiere mit Gänsehautmomenten

Eine symbolische Leiter, die Himmel und Erde verbindet, spielte eine zentrale Rolle. Sie erinnert an die Himmelsleiter, die Jakob in seinem Traum im 1. Buch Mose sieht. In einem Anspiel wurde diese Geschichte anschaulich dargestellt: Jakob, der bisher wenig Vertrauen in Gott hatte und oft zu List und Betrug griff, schläft erschöpft in der Wüste ein. In diesem unerwarteten Moment erscheint ihm die Himmelsleiter im Traum, mit Gott am Ende der Leiter, der ihm zuspricht.