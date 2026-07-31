„Wie besonders manche Momente sind, merkt man manchmal erst Jahre später.“ Mit diesem Satz begann Pfarrer Thomas Göhring aus Oechsen seine Gastpredigt beim Abendgottesdienst in der Amalienkirche Immelborn. Was zunächst wie eine persönliche Erinnerung klang, wurde zu einer Predigt über Sehnsucht, Gemeinschaft und die Frage, wo Menschen Gott auf ihrem Lebensweg begegnen. Rund 75 Besucherinnen und Besucher aus verschiedenen Gemeinden des Kirchenkreises feierten den Sommergottesdienst unter dem Motto „Unterwegs mit Gott“.