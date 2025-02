„Danke, dass ihr da seid!“, betonte Alfred Spekker und würdigte die Vielfalt der Ehrenamtlichen: „Danke, an jung und alt. Der jüngste Organist ist 15 Jahre alt, der älteste 85 Jahre. Das ist genau die Bandbreite. Männer und Frauen, solche, die schon immer hier in der Gegend waren, und andere, die dazugekommen sind und ihren Platz gefunden haben. Mit viel Erfahrung oder auch mit etwas Nervosität, wenn es an die Orgeltasten geht. Danke, dass wir miteinander wirken.“ „Heute feiern wir, heute soll niemand an der Orgel spielen. Wir wollen euch einfach danken und einen fröhlichen Abend miteinander verbringen“, so der Pfarrer. Bei gutem Essen und Trinken und Gesang gab es auch die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen: „Was können wir besser machen, was wollen wir gemeinsam tun? Lasst uns miteinander planen und im Gespräch bleiben“, schloss Alfred Spekker die Ehrung.