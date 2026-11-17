Die neu konstituierte Kreissynode des Evangelisch-Lutherischen. Kirchenkreises Bad Salzungen-Dermbach hat bei ihrer Herbsttagung am Freitag, 13. November 2026, wichtige Entscheidungen für die kommenden Jahre getroffen. Im katholischen Pfarrheim in Zella standen die Weiterentwicklung kirchlicher Strukturen, die personelle Ausrichtung und die finanzielle Planung für 2027 im Mittelpunkt.