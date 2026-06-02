Festlicher Klang erfüllte die Stadtkirche Bad Salzungen: Rund 200 Sängerinnen und Sänger kamen zum Kirchenchortreffen 2026 zusammen und gestalteten gemeinsam einen abwechslungsreichen musikalischen Gottesdienst. Elf Chöre aus dem Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach sowie ein Gastchor aus dem Dekanat Schmalkalden präsentierten ganz nach dem Motto „Viva la música – Es lebe die Musik!“ die Vielfalt der Kirchenmusik in der Region.