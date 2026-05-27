Erstmals hat im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach eine sogenannte Lebenswendefeier stattgefunden, die zusätzlich zur Jugendweihe begangen werden kann, ohne dass eine Taufe oder Kirchenzugehörigkeit Voraussetzung ist. Das neue Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren und versteht sich als weiterer feierlicher Rahmen für den Übergang ins Jugendalter.