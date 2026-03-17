Die 40 Synodalen der Kreissynode des Kirchenkreises Bad Salzungen-Dermbach haben sich im Schloss Geisa zu ihrer konstituierenden Tagung getroffen.
Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach Alle Ämter neu besetzt
Julia Otto 17.03.2026 - 11:00 Uhr
Die Kreissynode des Kirchenkreises Bad Salzungen-Dermbach hat sich konstituiert. Damit wurden die personellen Weichen für die kommenden sechs Jahre gestellt.
Die 40 Synodalen der Kreissynode des Kirchenkreises Bad Salzungen-Dermbach haben sich im Schloss Geisa zu ihrer konstituierenden Tagung getroffen.