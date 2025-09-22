Einen spannenden Auftakt bescherte das Wetter der Festgemeinde. Just, als sich die kleine Prozession vom Pfarrhof hin zur Kirche in Bewegung setzen wollte, ergoss sich ein kurzer, kräftiger Schauer über Buttlar. Ein paar Minuten später ließ der Regen nach, und so nahm der Zug, die Blaskapelle voran, mit geringfügiger Verspätung seinen Weg. Der Fuldaer Weihbischof Karlheinz Diez, Pastor Jürgen Kämpf, Pfarrer Ulrich Piesche und Diakon Thomas Kranz zelebrierten den Festgottesdienst gemeinsam. Der Männergesangverein „Liedertafel“ Buttlar 1910 sowie die „Soisbergchöre im Takt“ gestalten ihn auf musikalische Weise mit.