Würzburg (dpa/lby) - Immer weniger Menschen sind in der Kirche, gleichzeitig steigen die Personalausgaben unentwegt: Das Bistum Würzburg hat zwar das vergangene Jahr mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen, will aber dennoch das Geld möglichst zusammenhalten und sparen, wo es geht. "Der Wind wird rauer. Deswegen justieren wir die Segel, um uns an die Veränderungen anzupassen und das "Schiff Kirche" sicher in die Zukunft zu steuern", sagte Generalvikar Jürgen Vorndran bei der Vorstellung der Haushaltsplanung für das kommende Jahr.