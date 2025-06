„Meine Hoffnung und meine Freude“ – so lautet das Gottesdienstthema in diesem Jahr. Hoffnung und Freude strahlten denn auch die Chöre aus dem Kirchenkreis Meiningen aus, die sich an dem diesjährigen Kirchenchortreffen in der Kirche St. Peter und Paul in Jüchsen beteiligten, ob beim festlichen Gottesdienst am Sonntagvormittag, dem gemeinsamen Singen im Freien und dann natürlich beim großen Chorkonzert am Nachmittag. „Danket dem Herrn“ war dabei das Motto. Oder wie es Superintendentin Beate Marwede in ihrer Festpredigt formulierte: „ Musik ist ein reines Geschenk Gottes und vertreibt den Geist des Teufels.“