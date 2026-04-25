Augsburg (dpa/lby) - Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern warnt vor einer Vereinnahmung des Christentums durch die AfD. Die Partei äußere sich zudem zunehmend kirchenfeindlich, teilte die Laienvertretung mit. Zwar beanspruche die AfD für sich, "das christliche Abendland zu verteidigen", sagte der Vorsitzende Christian Gärtner demnach bei der Frühjahrsvollversammlung in Augsburg. Doch nicht nur in Sachsen-Anhalt lasse die Partei die Maske fallen, diffamiere die Kirche als Regenbogenkirche und unternehme alles, um es ihr immer schwerer zu machen, an Mittel zu kommen.