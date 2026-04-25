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Kirchen Landeskomitee der Katholiken warnt: AfD kirchenfeindlich

Die Laienvertretung sieht bei der AfD zunehmend christen- und kirchenfeindliche Tendenzen. Und hat konkrete Pläne, um darauf zu reagieren.

Kirchen: Landeskomitee der Katholiken warnt: AfD kirchenfeindlich
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Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern warnt vor einer Vereinnahmung des Christentums durch die AfD. (Symbolbild) Foto: Pia Bayer/dpa/dpa-tmn

Augsburg (dpa/lby) - Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern warnt vor einer Vereinnahmung des Christentums durch die AfD. Die Partei äußere sich zudem zunehmend kirchenfeindlich, teilte die Laienvertretung mit. Zwar beanspruche die AfD für sich, "das christliche Abendland zu verteidigen", sagte der Vorsitzende Christian Gärtner demnach bei der Frühjahrsvollversammlung in Augsburg. Doch nicht nur in Sachsen-Anhalt lasse die Partei die Maske fallen, diffamiere die Kirche als Regenbogenkirche und unternehme alles, um es ihr immer schwerer zu machen, an Mittel zu kommen. 

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Dadurch werde deutlich, dass die AfD "eine christen- und kirchenfeindliche Partei" sei, betonte Gärtner. Er beobachte auch den Wahlerfolg der AfD bei der zurückliegenden Kommunalwahl in Bayern mit großer Sorge. Das Präsidium wolle daher seine Bemühungen verstärken, "Menschen fit zu machen, mit dieser Situation umzugehen und das Miteinander der demokratischen Parteien auch über Parteigrenzen hinweg zu fördern." Dazu sollen Anlaufstellen in Bayern ausgebaut und Formate entwickelt werden, in denen Teilnehmende lernen, die Demokratie zu verteidigen und auf extremistische Meinungen zu reagieren.