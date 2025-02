Erfurt (dpa/th) - Die Kirchen haben zur Differenzierung in der Migrationsdebatte gemahnt. Es dürfe nicht in eine pauschale Abschieberhetorik verfallen werden, sagte der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, nach dem Jahresgespräch von Vertretern der Kirchen mit der neuen Thüringer Landesregierung.