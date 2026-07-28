Kirchen in Starnberg: Unternehmer will Familien mit Prämie zu Kindertaufe bewegen

Starnberg - Mit einer Prämie von 500 Euro will ein Unternehmer in Starnberg Familien zur Taufe ihrer Kinder bewegen. "Meine acht Kinder sind alle getauft. Ich habe mit jemandem aus dem Gemeinderat gesprochen. Er sagte, es habe in den letzten Monaten nur wenige Taufen gegeben. Da dachte ich mir: "Wie soll es denn in Zukunft weitergehen?"", sagte Peter Löw der "Bild". "Wenn ein kleiner Beitrag dazu führt, dass Eltern einen kleinen Schubs bekommen und sich für die Taufe entscheiden, dann ist das doch etwas Schönes." Zuvor hatten mehrere Medien über die Aktion namens "Starnberger Schutzengel" berichtet.