Das 20. Jahrhundert war ein Zeitalter der Ideologien und Diktaturen. Und das 21. Äon scheint es ihm gleichmachen zu wollen. Nationalsozialismus, Stalinismus, Maoismus – sie alle wollten den Religionen endgültig den Garaus machen. Dieser Versuch ist gründlich gescheitert. Die Zeit der totalitären Imperien ist vorüber, die Religionen dagegen erleben eine ungeahnte Blüte. In unserem Überblick stellen wir die fünf Weltreligionen Christentum, Islam, Judentum, Hinduismus und Buddhismus summarisch: