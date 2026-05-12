Kirche und Gesellschaft Der Mut, aufzustehen - Katholikentag in Würzburg

Und so wirkt es nur logisch, dass seine deutschen Schäfchen sich fünf Tage lang auch intensiv um die ganz großen Fragen kümmern: Klimawandel, Flüchtlingskrise, Schutz der Demokratie, wertebasierte Weltordnung, sozialer Friede - und Künstliche Intelligenz (KI).

Wieso ein KI-Experte beim Katholikentag dabei ist

Dazu diskutieren auch Experten, die man jetzt nicht unbedingt auf einem Katholikentag erwartet - Ivan Yamshchikov etwa, Leiter des Centers for Artificial Intelligence an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Er sagt: "Künstliche Intelligenz spielt inzwischen in nahezu allen Lebensbereichen eine Rolle, und ihre Bedeutung wird weiter zunehmen. Wir Computerwissenschaftler wollen uns in diesen gesellschaftlichen Dialog einbringen."

Der Austausch mit Disziplinen wie Philosophie und Theologie sei ihm dabei besonders wichtig - vor allem mit Blick auf das Thema Freiheit. "Mensch und große Sprachmodelle unterscheiden sich grundlegend hinsichtlich des freien Willens: Der Mensch besitzt ihn, die KI nicht." Daraus würden sich philosophische Fragen ergeben, die weit über die Technik hinausreichen: "Was bedeutet menschliche Freiheit überhaupt? Und wie verändert sich unser Verständnis davon, wenn wir es mit der KI vergleichen?"