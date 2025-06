Die 196. Regensburger Fußwallfahrt stand unter dem päpstlichen Motto "Pilger der Hoffnung". In einer Zeit, in der sich in dieser Welt vieles verändere, sich Unsicherheit breit mache und oft Zweifel und Entmutigung den Blick in die Zukunft trübten, brauche es Hoffnung, so die Veranstalter.