Schwestern waren in zahlreichen Heimen tätig

Die Kongregation der Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu OSF, so der offizielle Name der Oberzeller Franziskanerinnen, ist ein katholischer Frauenorden mit Hauptsitz in Zell am Main nahe Würzburg. Deren Schwestern waren nach eigenen Angaben in zahlreichen Heimen der Kinder- und Jugendhilfe tätig - neben Einrichtungen in Zell und Würzburg unter anderem in Hof, Kirchschönbach und München.