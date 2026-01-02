Kirche Sternsinger klopfen an die Tür – Die Fakten zum Brauch

Auch Anja Baumer-Löw aus Bamberg sagt, Sternsingen sei etwas, wofür sich immer noch viele Kinder und Jugendliche begeistern lassen. Allerdings seien gerade dieses Mal viele mit ihren Eltern im Urlaub, weil die Ferientage so arbeitnehmerfreundlich liegen.

Ist ein schwarzer König noch zeitgemäß?

In vielen Weihnachtskrippen ist einer der Könige schwarz. Jahrelang war auch bei den Sternsinger-Gruppen ein Kind dabei, das mit schwarzer Farbe geschminkt war. Die Empfehlung des Kindermissionswerks ist aber inzwischen eindeutig: Es sollte nicht geschminkt werden. "Stattdessen sagen wir: Kommt so, wie ihr seid!" Es gehöre dazu, Traditionen "noch einmal anzuschauen und die Frage zu stellen: Ist es gut, dass wir so weitermachen?"