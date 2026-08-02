Zeit für Menschen hat sich Anette Wenderoth als Pfarrerin stets genommen, stellte Pfarrerin Birgit Inerle, Leiterin des Referats „Sonderseelsorge“ der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck (EKKW), heraus. Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen seien ihr immer wichtig gewesen. Jetzt wurde die Breitungerin in den Vor-Ruhestand verabschiedet. Dies übernahm Birgit Inerle in einem sehr bewegenden Gottesdienst, den viele Pfarrkollegen von Anette Wenderoth mitfeierten. Mit der „Immanuel Seniorenpflege am Schloss“ in Schmalkalden hatte man einen würdigen Ort gewählt. Denn: Pfarrerin Wenderoth war in den vergangenen 14 Jahren als Seelsorgerin im Evangelischen Altenhilfezentrum in Steinbach-Hallenberg, im Breitunger Haus „Werragarten“ und in der „Immanuel Seniorenpflege Am Schloss“ in Schmalkalden tätig.