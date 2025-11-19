Kirche: Noch ein stiller Tag im November - das hat es damit auf sich

Der Ewigkeitssonntag der evangelischen Kirche ist immer der letzte Sonntag vor dem ersten Advent - in diesem Jahr also der 23. November. In früheren Zeiten galt es als ausgemacht, dass vor dem Ewigkeitssonntag keinerlei Weihnachtsmärkte öffnen. Dies hat sich geändert. Lichterglanz und Glühwein gibt es vielerorts schon zuvor.