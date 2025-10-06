Die Kirche von Merkers hat keinen ausladenden Sockel. Dem Betrachter scheint es, als würden die Kalksteinmauern fest mit der Erde verbunden sein und aus ihr aufwachsen. Den sprichwörtlichen Zahn der Zeit hält das seit der Einweihung am 13. Oktober 1929 jedoch nicht von seiner destruktiven Arbeit ab. Besonders die Eindeckung von Sattel- und Turmdach aus Schiefer hatte es ihm angetan. Flächige Reparaturen fanden statt, zum Teil mit Unterstützung durch eine Patengemeinde in Baden-Württemberg. Aber selbst für den Laien waren schließlich die Folgen als Wasserschäden an den Innenwänden des Kirchenschiffs ablesbar. Weitere Zersetzung entdeckten die Fachleute an Mauern und Balkenkonstruktionen. Vor rund zehn Jahren resümierten Pfarrerin Franziska Freiberg und der Gemeindekirchenrat, dass dringend Hand angelegt werden müsse.