Kirche: Marx kritisiert Kriegsrechtfertigung durch Religion scharf

Marx ruft zu Engagement für Frieden auf

Kardinal Marx forderte die Gläubigen zum Osterfest auf, sich im Engagement für Frieden, Solidarität und einer gerechten Gesellschaft nicht entmutigen zu lassen. Die Menschen sollten an der Hoffnung auf eine bessere Welt festhalten - gerade bei der derzeitigen politischen Lage. "Ostern unterstreicht sehr deutlich, dass die Hoffnung auf eine bessere Welt keine naive Träumerei ist, denn es geht um eine realistische Hoffnung", sagte der Erzbischof von München und Freising in seiner Osterbotschaft.