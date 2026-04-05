Kirche: Marx kritisiert Kriegsrechtfertigung durch Religion scharf

München (dpa/lby) - Kardinal Reinhard Marx hat in seiner Predigt am Ostersonntag den Missbrauch von Religion zur Rechtfertigung von Gewalt und Krieg mit deutlichen Worten kritisiert. Äußerungen von US-Pentagonchef Pete Hegseth, der dafür gebetet hatte, jede Kugel möge ihr Ziel treffen, seien eine schamlose "Gotteslästerung". Ebenso geißelte der Erzbischof von München und Freising nach Angaben eines Sprechers im Liebfrauendom Rechtfertigungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine durch den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill.