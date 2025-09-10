Wie schön ist es doch, wenn, wie es das Konzertmotto ausdrückt, „Kirchenmusik … unterwegs“ ist und in Martinrodas Kirche am Fuß des Veronikaberges Halt macht. So geschehen am Samstagnachmittag. Der großzügige Pate und gemeinsam mit der Kirchengemeinde auch Retter der historischen Holland-Orgel, Albert Schönberger, feierte mit Musikfreunden aus dem Geratal, aus Ilmenau und mit guten Freunden aus dem Weimarer Land, dem Wohnsitz von Schönbergers, kirchenmusikalisch den Sommerausklang. Mit dabei wie immer auch seine Lebenskameradin und Musikmanagerin Ilselore Günther. Mittlerweile hat sich in Martinroda eine musikbegeisterte Hörergemeinde des Mainzer Domorganisten im Ruhestand zusammengefunden, was Albert Schönberger veranlasste, die meisten Gäste mit Handschlag und ein paar freundlichen Worten zu begrüßen.