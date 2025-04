Sie haben ein großes Ziel in dieser kleinen Kirchgemeinde: Die prachtvolle Orgel des Römhilder Hoforgelmachers Nicolaus Seeber soll zum 350. Geburtstag des Erbauers am 11. Januar 2030 in altem Glanz erstrahlen. Doch noch steht ihre Zukunft in den Sternen, denn die Restaurierungskosten sind immens. Die Kirchgemeinde hatte die Idee für das derzeit zweitlängste Musikstück der Welt: Der Choral „Wunderbarer König“, der im Geburtsjahr Seebers 1680 entstand, wird in 60 der Reihe nach ertönenden Akkorden jeweils für einen Monat auf einer extra dafür gebauten kleinen Orgel in der Marisfelder Kirche erklingen. Der Einsatz für jeden neuen Akkord erfolgt jeweils am 11. eines Monats durch eine Klang-Patin oder einen Klang-Paten, verbunden mit einem kulturellen Beitrag. Organisator dieser über sechs Jahre dauernden Aktion sind der Evangelische Kirchgemeindeverband Marisfeld und die Interessengemeinschaft „Sternenorgel Marisfeld“.