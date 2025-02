Kunstwerk "Heart" war schon beim Papst

Das Mahnmal, ein 60 Zentimeter hohes Kunstwerk mit dem Titel "Heart", sollte am Sonntagabend von Kardinal Reinhard Marx und dem Vorsitzenden des Betroffenenbeirats der Diözese, Richard Kick, in der Münchner Frauenkirche enthüllt werden. Bis Ostern soll es am Altar und anschließend dauerhaft auf einer Stele in der Krypta stehen. Eine Ausfertigung des Werks des Münchner Künstlers Michael Pendry hatten Betroffene auch schon 2023 bei ihrer Radpilgerreise zu Papst Franziskus in den Vatikan dabei.