Mit einem glücklichen Lächeln steigt Gerald Uhlworm die Treppe zur Empore in der Mäbendorfer Kirche St. Ulrich hinauf. Vor ein paar Wochen wäre das nicht möglich gewesen. Denn eben diese Treppe war komplett ausgebaut worden. Möglicherweise wäre das nicht nötig gewesen, wenn sie bei der letzten Sanierung der Kirche mit in die Kur genommen worden wäre. Beim Abbau zeigte sich dann auch noch, dass sich Mäuse eingenistet hatten. „Der eine Balken war richtig hohl“, berichtet Gerald Uhlworm. Kaum auszumalen, was hätte passieren können, wäre dieser Schaden nicht rechtzeitig entdeckt worden.