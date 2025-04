In die Politik einmischen will sich jedoch auch der neue Vorsitzende: "Ich sehe unsere Aufgabe als engagierte Christinnen und Christen vor allem darin, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken, indem wir uns für Demokratie und Menschenrechte einsetzen und die Stimme des sozialen Gewissens in unserer Gesellschaft und in der Politik sind", sagte Gärtner. Vorgänger Unterländer war stets dafür eingetreten, dass die katholische Kirche sich auch zu politischen Themen äußert.