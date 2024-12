Bayernweiter Trend in größeren Städten

Und auch in den anderen großen Städten im Freistaat bestätigt sich dieser etwas gemäßigtere Trend: In Nürnberg traten nach Angaben der Stadt bis zum 10. Dezember 5.040 Menschen aus der Kirche aus. Wie sich die Zahlen auf die Konfessionen verteilen, gab das Standesamt nicht an. Nur soviel: Im November 2024 betrug der Anteil der Austritte aus der evangelischen Kirche 54 Prozent, aus der katholischen Kirche 44 Prozent.