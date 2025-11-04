Kirche: Katholische Bischöfe tagen - Geld für Hochschulen

Haushalt für 2026 wird beschlossen

Zudem beschließen sie den Haushalt 2026 des Überdiözesanen Fonds Bayern. Der Fonds fördert mehr als 60 Institutionen. Im Jahr 2023 lag der Etat laut Erzbistum München und Freising bei knapp 42 Millionen Euro. Mit 27,7 Millionen Euro flossen rund zwei Drittel davon in Hochschulen und Universitäten. 4,8 Millionen Euro (11,5 Prozent) kamen Schule, Fort- und Erwachsenenbildung zugute.