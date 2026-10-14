Kirche: Kardinal Marx warnt vor Entmenschlichung durch KI

München (dpa/lby) - Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, warnt angesichts des verstärkten Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) vor dem Verlust der Menschlichkeit. "Wenn wir menschlich bleiben wollen, müssen wir unsere eigenen Grenzen anerkennen, dass wir vulnerabel sind, dass wir gebrechlich sind, dass wir sterben und auch, dass wir einander brauchen, dass wir füreinander da sind und sein wollen", sagte er laut Mitteilung seines Bistums bei einer Veranstaltung zu KI und Kirche in Baden-Württemberg.