Kirche: Kardinal Marx erlaubt Segnung homosexueller Paare

Handreichung der Kirche

Vor ziemlich genau einem Jahr hatten DBK und ZdK die Handreichung mit dem Titel "Segen gibt der Liebe Kraft" verabschiedet. "Die Kirche bringt Paaren, die in Liebe verbunden sind, Anerkennung entgegen und bietet ihnen Begleitung an", heißt es in dem Papier, das die bereits vorher vielerorts geübte Praxis stärken soll, "Geschiedene und Wiederverheiratete, Paare aller geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen sowie Paare, die aus anderen Gründen nicht das Sakrament der Ehe empfangen wollen oder können, mit einem Segen in ihre Partnerschaft zu begleiten", wie die DBK damals mitteilte.