Kirche Kaltensundheim: „Glanz der Liebe“ wieder aufleben lassen

Die Wehrkirche St. Albanus in Kaltensundheim, liebevoll geschmückt, füllte sich am 21. Februar zum Valentinsgottesdienst. Rund 50 Besucher kamen zusammen, um „ den Glanz der Liebe“ zu feiern. Obwohl der Valentinstag traditionell am 14. Februar begangen wird, nutzten einige diesen nachgeholten Gottesdienst, um in besonderer Atmosphäre Zeit für Liebe, Gemeinschaft und Segen zu haben. Die Kirche war mit vielen Lichtern und Dekorationen gestaltet, und die Veranstaltung bot Raum, im warmen Licht des Zusammenseins Liebe in all ihren Facetten bewusst wahrzunehmen.