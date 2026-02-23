Kirche Kaltensundheim: „Glanz der Liebe“ wieder aufleben lassen

Besonderer Lichtblicke. Foto: Steffi Heim

Eine kurze Geschichte über einen scheinbar gewöhnlichen Stein, der durch Berührung zum Strahlen gebracht wird, führte ins Thema und bildete ein anschauliches Gleichnis dafür, wie Beziehungen durch Zuwendung, Wärme und Aufmerksamkeit wieder aufleuchten können. Begleitet wurden diese Impulse von einer reichhaltigen musikalischen Gestaltung, die Raum für eigene Gedanken und Erinnerungen bot. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm durchzog den gesamten Gottesdienst. Der Kirchenchor Aschenhausen eröffnete den Abend mit „Nimm dir Zeit zu leben“, bevor das Duo Rosa Schütz und Lea Zita Hofmann mit „You Raise Me Up“ berührende Akzente setzte und später noch einmal mit „Seite an Seite“ zum Ausdruck brachte, wie Verbundenheit durch Musik erfahrbar wird. Das Lied „Dir gehört mein Herz“ von Tanja Jahnel, begleitet von Jens Rauch am Piano, fügte sich stimmungsvoll ein. Der Song „Weil du die Liebe meines Lebens bist…“ von Tanja Jahnel erfüllte erneut den Kirchenraum und griff die Atmosphäre musikalisch auf.