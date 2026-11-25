Ob die Wehr mauer den Ausschlag für die Pfarrstelle in Oberlind gab, möchte Pfarrer Helmut Otto Reich offenlassen. Die Erinnerung an die Herkunft in Siebenbürgen liegt nahe, denn dort bestimmen wehrhafte Kirchen das Bild, nur eben noch etwas wehrhafter als in Oberlind. Seit dem Herbst 1993 – fast ein Vierteljahrhundert – ist Reich Pfarrer in Oberlind und am kommenden ersten Adventssonntag wird er mit einem Festgottesdienst verabschiedet.