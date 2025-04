Im Jahr 2029, das ist nicht mehr lange hin, wird die Kirche von Merkers 100 Jahre alt. Bis zum ersten Viertel des 20. Jahrhunderts fanden die evangelischen Gottesdienste im sogenannten Betsaal im Obergeschoss des Schul- und späteren Postgebäudes statt. Für besondere Anlässe wie Taufen, Konfirmationen oder Trauungen wurde die Kirche in Dorndorf genutzt. Die Einnahmen dank der prosperierenden Kaliindustrie gestatteten es der politischen Gemeinde von Merkers, einen Kirchenbau in Auftrag zu geben. Ein gedrungenes Bauwerk mit gotischen, aber auch modernen Stilelementen entstand und wurde am 13. Oktober 1929 feierlich eingeweiht.