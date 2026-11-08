Kirche im Fokus Zentralratspräsident Schuster fordert Mut zum Widerspruch

Würzburg - Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland hat an die Gesellschaft appelliert, Unrecht auch dann zu benennen, wenn es einem viel Mut abverlangt. "Wer den Mund aufmacht, macht es dem Nächsten leichter, es ebenfalls so zu tun", sagte Josef Schuster bei der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Würzburg. Lehrer etwa müssten einschreiten, wenn Schüler von Mitschülern rassistisch beleidigt werden. Im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder im Verein sollte man sich nicht zurückhalten, wenn Antisemitismus Raum greife. "Gerade unter Menschen, die wir gut kennen, vermag es manchmal etwas Mut, um ein Wort zu sagen", sagte Schuster.