Kirche "Herzen öffnen" - Kinderwallfahrt in Erfurt

Mehr Schattenplätze und Getränke

Geboten wird ein buntes Programm auf der Wiese und in der benachbarten Severikirche weiter. Angesichts der Hitze wurden Vorkehrungen getroffen. So sorgten zusätzliche Pavillons auf der Wiese für Schatten. Zudem wurden einige Stationen ins kühlere Innere der Severikirche verlegt. Auch wurde - mehr als sonst üblich - kostenlos Wasser angeboten. Die Hitzewelle hat heute in Thüringen ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Temperaturen können auf 35 bis 38 Grad steigen.