Kirche Helmershausen: Lange Dinger im Dom der Rhön

Zum ersten Mal ertönten am Sonntag Alphörner im Kirchenschiff des Doms der Rhön. Die Alphornbläser „Schwarze Berge“ – also aus der Rhön – ließen die schönen tiefen Klänge, die aus ihren Naturinstrumenten kommen, unter anderem als Echo hallen.
Alphörner in der Kirche Helmershausen, dem bekannten Dom der Rhön? Das hatte es noch nie gegeben. Nächstens ist der Orgelsommer hier zu Gast, mit einem Stummfilm.
Zum ersten Mal ertönten am Sonntag Alphörner im Kirchenschiff des Doms der Rhön. Die Alphornbläser „Schwarze Berge“ – also aus der Rhön – ließen die schönen tiefen Klänge, die aus ihren Naturinstrumenten kommen, unter anderem als Echo hallen.
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Interessant war auch das Zusammenspiel von Alphorn und Harfe – das „zarte“ Saiteninstrument behauptete sich durchaus gegenüber den „langen Dingern“. Die acht Bläser – darunter auch zwei Frauen, auf dem obigen Foto in Abschlusspose – interpretierten typische „Klänge aus den Bergen“, aber auch Modernes.
Zudem traten sie mit weiteren Instrumenten auf. Unter ihnen ist übrigens ein Meininger: Otto Tischer, bekannt als Apotheker.
Das nächste interessante Konzert im Dom der Rhön lässt nicht lange auf sich warten: Am 1. Juli begleitet Organist Stefan Nusser aus Dessau im Orgelsommer den Stummfilm „Kohlhiesels Töchter“ von 1920.