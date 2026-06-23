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  6. Lange Dinger im Dom der Rhön

Kirche Helmershausen Lange Dinger im Dom der Rhön

Alphörner in der Kirche Helmershausen, dem bekannten Dom der Rhön? Das hatte es noch nie gegeben. Nächstens ist der Orgelsommer hier zu Gast, mit einem Stummfilm.

Kirche Helmershausen: Lange Dinger im Dom der Rhön
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Nach getaner Arbeit: Hoch die Alphörner, die zuvor beim Spiel weit in die Kirche hineinragten. Foto: Andreas Koch

Zum ersten Mal ertönten am Sonntag Alphörner im Kirchenschiff des Doms der Rhön. Die Alphornbläser „Schwarze Berge“ – also aus der Rhön – ließen die schönen tiefen Klänge, die aus ihren Naturinstrumenten kommen, unter anderem als Echo hallen.

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Harfenist Luigi Parente interessierte sich ursprünglich fürs Alphornspielen – im Kontakt mit der Gruppe stellte sich heraus, diese suchte einen Harfenisten... Foto: Andreas Koch

Interessant war auch das Zusammenspiel von Alphorn und Harfe – das „zarte“ Saiteninstrument behauptete sich durchaus gegenüber den „langen Dingern“. Die acht Bläser – darunter auch zwei Frauen, auf dem obigen Foto in Abschlusspose – interpretierten typische „Klänge aus den Bergen“, aber auch Modernes.

Es wurde Platz gebraucht für diese Instrumente. Foto: Andreas Koch

Zudem traten sie mit weiteren Instrumenten auf. Unter ihnen ist übrigens ein Meininger: Otto Tischer, bekannt als Apotheker.

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Wenn Coburger Hobbymusiker mit viel Spaß den Dom der Rhön mit Klängen füllen, dann verwundert auch der Einsatz eines Pömpels nicht. Zu erleben jüngst in Helmershausen.

Das nächste interessante Konzert im Dom der Rhön lässt nicht lange auf sich warten: Am 1. Juli begleitet Organist Stefan Nusser aus Dessau im Orgelsommer den Stummfilm „Kohlhiesels Töchter“ von 1920.