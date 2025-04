So gut gefüllt wie an diesem Palmsonntag wünscht sich „der Neue“ sicher des Öfteren die Kirche. Nicht nur hier in Schwickershausen, wo er am Palmsonntag seinen ersten Gottesdienst gehalten hat, sondern in allen sieben Kirchen, die zu seinem künftigen Wirkungskreis gehören – in Bauerbach, Berkach, Bibra, Nordheim, Rentwertshausen, Schwickershausen und Wölfershausen. Ein umfangreiches Aufgabengebiet, das vor Max Grundke liegt in seiner ersten Stelle als sogenannter Entsendungspfarrer. Aufregende Wochen liegen bereits hinter ihm, als es galt, seine neue Wohnung zu beziehen und andere organisatorische Vorbereitungen zu treffen. Vor allem aber, seinen ersten Gottesdienst vorzubereiten, mit dem er sich seiner Kirchgemeinde am Palmsonntag vorstellen wollte. Vieles davon hat er zum ersten Mal in seinem (beruflichen) Leben erledigen müssen.