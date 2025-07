Traunstein - Körperliche Übergriffe, systematische, psychische Gewalt - und Fälle sexuellen Missbrauchs: Im Studienseminar St. Michael in Traunstein, das lange als katholische Kaderschmeide galt, soll es über Jahre zu Misshandlungen von Kindern und Jugendlichen gekommen sein. Eine Studie arbeitet die Fälle in dem Internat, in dem auch der spätere Papst Benedikt XVI., Joseph Ratzinger, einst untergebracht war, nun auf.