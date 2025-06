Kirche Fronleichnam - katholischer Feiertag mit viel Prunk

1810 waren in Nürnberg 85,5 Prozent der Bevölkerung evangelisch. Nach einer städtischen Erhebung aus dem Jahr 2023 sieht die Konfessionsverteilung in Bayerns zweitgrößter Stadt inzwischen so aus: 22,1 Prozent der Bürgerinnen und Bürger gehören der evangelischen Kirche an, 19,1 Prozent der katholischen. Damit sind mehr als die Hälfte der Einwohner keine Mitglieder der beiden großen christlichen Kirchen.