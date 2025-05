Den offiziellen Einweihungsgottesdienst wird es am Sonntag, 1. Juni, um 14 Uhr geben, zu dem Pfarrer Andreas Barth und Kantor Melchior Condoi einladen. Doch bereits eine Woche zuvor waren alle willkommen, die sich aktiv an der Sanierung der Kirche beteiligt hatten – die Vertreter der Baufirmen ebenso wie die zahlreichen Helfer aus der Kirchgemeinde. Wer sonst könnte bei einem Rückblick besser Auskunft über das Baugeschehen geben als Egon Keßler, und das gleich in mehrerer Hinsicht – ist er doch seit über 40 Jahren Vorsitzender der Kirchgemeinde und zudem auch beruflich als Handwerker immer aktiv mit dabei gewesen bei der Sanierung dieser kleinen, aber feinen Kirche.