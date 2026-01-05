„Das funktioniert besser als ein Überweisungsträger“, weiß die erfahrene Geldsammlerin, „weil man ins Gespräch kommt und erklären kann, wozu die Spende nötig ist.“

„In Klings ist das zum Glück anders“

Darüber hinaus haben sich die Menschen im Ort – ganz der Tradition entsprechend – mit ihrem handwerklichen Geschick eingebracht, wo immer es ging, betont Annette Günther. Auch die Handwerksbetriebe der umliegenden Orte leisteten einen nicht zu unterschätzenden Beitrag dazu.

Dafür ist sie sehr dankbar. „Sie können im Gemeindekirchenrat viel machen, aber wenn die Menschen nicht mitziehen, wird es nicht tragen. Das ist bei der Kirche in Klings zum Glück ganz anders.“

Die Kirche im Dorf

Kirchgemeinde

Die evangelisch-lutherische, denkmalgeschützte Kirche Klings steht in der Kirchbergstraße von Klings. Die Kirchengemeinde Klings gehört zur Pfarrei Kaltennordheim im Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Stein und Putz

Die heutige Saalkirche ist im Rundbogenstil erbaut. Im Westen dominiert der Kirchturm und im Osten ein eingezogener polygonaler Chor. Bei beiden sieht man das Baumaterial – Stein. Unter einer Putzschicht dagegen liegt das mit einem Satteldach bedeckte Langhaus. Der Turm trägt einen spitzen achtseitigen schiefergedeckten Helm. Das Portal, in einem Portikus, liegt an der nördlichen Längsseite des Kirchenschiffs. Der Chor hat ein Kreuzrippengewölbe, das Kirchenschiff zwischen den Emporen einen offenen Dachstuhl. Die Orgel wurde 1878 als opus 22 von Adam Eifert gebaut.

Stiftung KiBa

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) ist eine Stiftung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der evangelischen Landeskirchen. Seit 1999 hat die Stiftung Zusagen für Sanierungsvorhaben in Höhe von mehr als 42 Millionen Euro geben können. Für dieses Jahr sind bislang Förderzusagen in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro vorgesehen. 3400 Mitglieder engagieren sich bundesweit im „Förderverein der Stiftung KiBa e. V.“ Weitere Informationen gibt es hier:

www.stiftung-kiba.de