Es war sicher ein außergewöhnlicher Gottesdienst an der Autobahnkirche an der A 71 am Rastplatz „Thüringer Tor“ bei Bibra im Grabfeld zum Erntedankfest und zum „Tag der deutschen Einheit am Sonntag. Schon der Beginn signalisierte dies hörbar: Anstelle von Glocken heulten die Motoren der anwesenden Zweiräder auf. Der evangelische Pfarrer Frank Witzel, in Motorradkluft mit Stola, hatte die Andacht unters Thema „Wahre Kraft, Einheit, Freiheit, Dank“ gestellt.
Kirche der Einheit Zwischen Freiheit und Glauben
Hanns Friedrich 29.09.2026 - 10:00 Uhr