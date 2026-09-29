Es war sicher ein außergewöhnlicher Gottesdienst an der Autobahnkirche an der A 71 am Rastplatz „Thüringer Tor“ bei Bibra im Grabfeld zum Erntedankfest und zum „Tag der deutschen Einheit am Sonntag. Schon der Beginn signalisierte dies hörbar: Anstelle von Glocken heulten die Motoren der anwesenden Zweiräder auf. Der evangelische Pfarrer Frank Witzel, in Motorradkluft mit Stola, hatte die Andacht unters Thema „Wahre Kraft, Einheit, Freiheit, Dank“ gestellt.