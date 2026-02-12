Die „Kirche der Einheit – Herbst’ 89“ ist nach wie vor ein beliebter Haltepunkt für Verkehrsteilnehmer am Rastplatz Thüringer Tor an der Autobahn 71. Im vergangenen Jahr wurde an die Eröffnung der kleinen Kapelle vor zehn Jahren erinnert. Seitdem habe sich sehr viel getan, sagte Ralf Luther, Vorsitzender im Verein Autobahnkirche A 71 zur jüngsten Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zur Goldenen Gans“ in Bibra. Knapp 900 Einträge gab es in dieser Zeit pro Jahr im Anliegenbuch und an die 3800 Teelichter wurden pro Jahr verkauft. Aus diesen Spenden finanziert sich das kleine Gotteshaus bis heute.